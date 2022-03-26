Гаджиев про поражение Пономарева: «С точки зрения судейства там плюс-минус все было нормально»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Григория Пономарева от Юсупа Шуаева на турнире в Астрахани.

«Пономарев не стремился развивать успех внизу – я думаю, это было связано с тем, что Гриша силы берег и был не заинтересован в том, чтобы побороться, по крайней мере, в ранних раундах, чтобы не затечь.

Поэтому я думаю, что там было довольно справедливо. Я считаю, что Герихан Шибилов (рефери — прим.ред) с этой ситуацией справился. Там не надо быть каким-то лютым экспертом – они лежали, Гриша работал, но он не разбивал Шуаева.

Мне показалось, что с точки зрения судейства там плюс-минус все было нормально. Если бы Гриша хотел работать в партере и развивать, это было бы заметно. Я думаю, что он экономил силы», – сказал Гаджиев.

Шуаев стал чемпионом AMC Fight Nights, нокаутировав Пономарева