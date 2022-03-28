Гаджиев о новых правилах в AMC Fight Nights: «Отныне, когда спортсмены оказались в партере, судьи отсчитывают одну минуту»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал изменение правил боев промоушена.

«Отныне в AMC Fight Nights с момента, когда спортсмены оказались в партере, судьи отсчитывают ровно одну минуту. И по истечении одной минуты по команде хронометриста рефери поднимают спортсменов в стойку.

Не важно, что в этот момент происходит — яркое добивание, болевой прием, или что-то еще. Закончилась минута, и тот, кто был в доминирующей позиции, не использовал свой шанс, а тот, кто был не в ней, просто выжил, и свой шанс на спасение использовал.

Поэтому, минута — и партер завершен. Надеюсь, что новые правила освежат российские ММА», – сказал Гаджиев.

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