Стерлинг не считает бой с Яном принципиальным: «Давайте вспомним, как я выносил других парней»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что не считает реванш с Петром Яном самым принципиальным поединком в карьере.

«Люди говорят о репутации и карьере, но я так не думаю. В конце концов, мои наследие и резюме говорят сами за себя, независимо от того, считают люди это главным или нет.

Давайте вспомним другие мои победы, досрочные концовки и победы сабмишнами. Давайте вспомним, как я выносил других парней.

Мне просто нужно выйти и показать всем то, над чем я усердно работал», сказал Стерлинг.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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