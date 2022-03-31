Стерлинг не считает бой с Яном принципиальным: «Давайте вспомним, как я выносил других парней»

Чемпион UFC в легчайшем весе заявил, что не считает реванш с самым принципиальным поединком в карьере.

«Люди говорят о репутации и карьере, но я так не думаю. В конце концов, мои наследие и резюме говорят сами за себя, независимо от того, считают люди это главным или нет.

Давайте вспомним другие мои победы, досрочные концовки и победы сабмишнами. Давайте вспомним, как я выносил других парней.

Мне просто нужно выйти и показать всем то, над чем я усердно работал», сказал Стерлинг.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

UFC представил проморолик турнира 9 апреля с участием Яна и Чимаева

Стерлинг про бой с Яном: «Вы станете свидетелями ограбления»