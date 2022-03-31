Стерлинг про реванш с Яном: «Я буду побеждать и доминировать»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оставил послание болельщикам в преддверии реванша с Петром Яном.
«Удивительно, как люди боятся пытаться преуспеть в жизни. Ваши страхи не мои. Ваши мысли и дерьмовые мнения также не мои.
Я буду побеждать и я буду доминировать. Половина из вас, тыкающих в меня пальцами, никогда не будет иметь отношения к уверенности в работе, которую вы делаете.
Приятного просмотра», – написал Стерлинг в социальных сетях.
Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.
Стерлинг про соперников после боя с Яном: «Нацелен вынести Диллашоу, Альдо и Круза»
Стерлинг не считает бой с Яном принципиальным: «Давайте вспомним, как я выносил других парней»