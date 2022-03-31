Стерлинг про реванш с Яном: «Я буду побеждать и доминировать»

Чемпион UFC в легчайшем весе оставил послание болельщикам в преддверии реванша с .

«Удивительно, как люди боятся пытаться преуспеть в жизни. Ваши страхи не мои. Ваши мысли и дерьмовые мнения также не мои.

Я буду побеждать и я буду доминировать. Половина из вас, тыкающих в меня пальцами, никогда не будет иметь отношения к уверенности в работе, которую вы делаете.

Приятного просмотра», – написал Стерлинг в социальных сетях.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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