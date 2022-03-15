Емельяненко – Харитонову: «Петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дело дойдет»

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Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на вызов Сергея Харитонова, который назвал его «алкашом».

«Сережа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дело дойдет. Готовься», – сказал Емельяненко в инстаграме.

В феврале Емельяненко победил единогласным решением судей Джеффа Монсона в бою на голых кулаках.

Сергей Харитонов: «Идеальные правила для меня на бой с Емельяненко - это выйти в клетку без рефери на голых кулаках. Выйдет только один»

Сергей Харитонов 18 марта проведет бой с Маликом Скоттом на вечере бокса от РЕН ТВ

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