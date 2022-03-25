Емельяненко – о вызове Берковой: «Леночка, я же не лезу в вашу индустрию, хотя могу навести там шороху»

Теги женские бои Александр Емельяненко Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на заявление бывшей порноактрисы Елены Берковой. 

Ранее начинающая спортсменка вызвала бойца на поединок, пообещав отправить Александра на пенсию. 

«Леночка, мне очень приятно ваше внимание, но каждый должен заниматься своим делом в своей индустрии. Я же к вам в индустрию не лезу, хотя мог бы навести там шороху.

Ну и самое главное: я не бью женщин. Но если вы все же хотите договориться о бое, договоритесь с Сережей Харитоновым, он любит договорняки», – ответил Емельяненко.

Елена Беркова вызвала на бой Емельяненко: «Ты проигрываешь всем подряд и уходишь в глубокие запои, ты деградируешь. Я собираюсь отправить тебя на пенсию»

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