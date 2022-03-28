Умар Саламов: «Если Канело выбрал Бивола, значит, он каким-то образом должен его победить»

Бывший соперник Дмитрия Бивола Умар Саламов оценил шансы чемпиона WBA в полутяжелом весе в бою с абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом.

«Я думаю, что Бивол может у него выиграть. У него есть все, чтобы победить Альвареса. Если Альварес его выбрал, значит, он каким-то образом должен его победить. Это же Альварес выбирает себе соперника.

Я уверен, что Дима может у него выиграть. Он реально может его переиграть, но есть одно но. Альварес его выбрал, и такое ощущение, что он должен выиграть. Я не знаю как, но…

Я не думаю, что Альварес недооценил Бивола. Форс-мажор может случиться, но я не думаю, что они допустили ошибку. Они умные, грамотные. Сколько они боксируют, сколько уже в боксе. Но Бивол может у него выиграть. Шансы 50 на 50», – считает Саламов.

Бой Бивола и Канело запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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