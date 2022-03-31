Сэндхаген дал совет Стерлингу перед боем с Яном: «Я бы выбрал другой темп боя»

Боец UFC Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от реванша чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга и .

«Если бы я был Стерлингом, я бы точно выбрал другой темп боя. В первом поединке он действовал хаотично, и это чуть озадачило Яна, что можно считать положительным моментом.

Но мы видели, к чему привела такая тактика: он бы принесла ему пользу в четвертом и пятом раундах. На месте Стерлинга я бы определенно изменил темп боя. Я бы не стал делать его таким безумным, как это было в начал первого боя.

Я думаю, Ян выйдет и снова проявит себя очень хорошо. Думаю, он более разносторонний боец, чем Стерлинг, и не позволит себе недооценить соперника.

Ян совершит большую ошибку, если выйдет с намерением сокрушить противника, основываясь только на том, как прошел первый бой. Но я не верю, что он настолько недальновиден», – сказал Сэндхаген.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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