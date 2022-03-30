Петр Ян готовится к реваншу со Стерлингом в American Top Team

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проводит подготовку к бою с Алджамейном Стерлингом в American Top Team.
К первому бою россиянин тоже готовился в этой команде.
Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля в рамках UFC 273 в Джексонвилле.
В марте прошлого года Ян нанес Стерлингу запрещенный удар коленом, за что был лишен чемпионского пояса.
Тренер Яна про бой со Стерлингом: «9 апреля будут говорить кулаки Пети, а не язык»
Двалишвили – Яну: «Я буду сильно смеяться, когда Стерлинг разберет тебя и отправит обратно в Россию»