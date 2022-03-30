Петр Ян готовится к реваншу со Стерлингом в American Top Team

Временный чемпион в легчайшем весе проводит подготовку к бою с в American Top Team.

К первому бою россиянин тоже готовился в этой команде.

Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля в рамках UFC 273 в Джексонвилле.

В марте прошлого года Ян нанес Стерлингу запрещенный удар коленом, за что был лишен чемпионского пояса.

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