Тренер Яна про бой со Стерлингом: «9 апреля будут говорить кулаки Пети, а не язык»

Тренер Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов рассказал о форме россиянина в преддверии реванша с чемпионом UFC в легчайшем весе .

«Я могу сказать, что Петр сейчас находится в лучшей форме, если сравнивать ее с предыдущими поединками.

Таиланд — это такая мекка современного ММА в Азии. Удобная локация, много залов, много партнеров, климат, питание, а главное — сама атмосфера.

Пока ты идешь до зала ММА, ты проходишь через несколько других: бокс, кикбоксинг и так далее. Все кричат, работают, и ты приходишь на тренировку уже настроенный на пахоту. Это то, что нужно для подготовки к боям.

У нас нет никакой психологической войны со Стерлингом. Он там пробует как-то вывести Петра из себя, но это бесполезно. Холодная голова, холодный расчет, четкий план на бой — 9 апреля будут говорить кулаки Пети, а не язык», – сказал Нурмаганбетов.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на 273 в Джексонвилле.

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