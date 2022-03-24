Представитель Конора после ареста: «Он сдал анализы на наркотики и алкоголь»

Теги происшествия UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Карен Кесслер, представитель экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказала подробности задержания бойца за опасное вождение.

«Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения.

Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в участке», – сообщила Кесслер.

Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в следующем месяце.

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