Представитель Конора после ареста: «Он сдал анализы на наркотики и алкоголь»

Карен Кесслер, представитель экс-чемпиона в двух весовых категориях , рассказала подробности задержания бойца за опасное вождение.

«Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения.

Он сдал анализы на наркотики и алкоголь в участке», – сообщила Кесслер.

Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в следующем месяце.

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