Сехудо раскритиковал тренировку Макгрегора. Конор назвал его в ответ пердуном

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе критически высказался о .

Американец нашел пробелы в боксерской тренировке ирландца, поделившись своими мыслями в Твиттере.

«Твои руки опущены, и ты не чувствуешь дистанцию. Держись подальше от всяких шестерок, которые не скажут тебе правду. Просто совет от величайшего», – написал Сехудо.

Конор в ответ назвал Генри «маленьким пердуном». Слова Макгрегора не остались без реакции Сехудо.

«Я не против быть пердуном. Пердуны могут газовать, а ты всегда бегаешь. Именно поэтому я бы тебя остановил. Что скажешь, если я вернусь сразу в легкий вес?» – парировал Сехудо.

Конор – про бутылку виски, которую он подарил Путину: «Охрана взяла пробу, чтобы убедиться – виски безопасен и не отравлен»

Конор вернулся к тренировкам: «Становлюсь только лучше»