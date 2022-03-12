Сехудо раскритиковал тренировку Макгрегора. Конор назвал его в ответ пердуном

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо критически высказался о Коноре Макгрегоре.
Американец нашел пробелы в боксерской тренировке ирландца, поделившись своими мыслями в Твиттере.
«Твои руки опущены, и ты не чувствуешь дистанцию. Держись подальше от всяких шестерок, которые не скажут тебе правду. Просто совет от величайшего», – написал Сехудо.
Конор в ответ назвал Генри «маленьким пердуном». Слова Макгрегора не остались без реакции Сехудо.
«Я не против быть пердуном. Пердуны могут газовать, а ты всегда бегаешь. Именно поэтому я бы тебя остановил. Что скажешь, если я вернусь сразу в легкий вес?» – парировал Сехудо.
Конор – про бутылку виски, которую он подарил Путину: «Охрана взяла пробу, чтобы убедиться – виски безопасен и не отравлен»