Дмитрий Бивол: «В России некоторые люди будут болеть за Канело»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встретился с мексиканскими болельщиками, с которыми обсудил бой с Саулем Альваресом.

«Мексиканцы хотят, чтобы я побил Канело? Это забавно, но я ценю это.

Это немного странно. Но знаешь, в России некоторые люди будут болеть за Канело. Некоторые мексиканцы будут болеть за меня. Это спорт», – сказал Бивол.

Бой Бивола и Альвареса запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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