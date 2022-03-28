Стали известны угловые Петра Яна в бою со Стерлингом на UFC 273

Тренер по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов рассказал, кто будет угловыми временного чемпиона в легчайшем весе в бою с чемпионом на UFC 273, который пройдет 9 апреля.

«Мы в шутку обсуждали, что Петр должен выйти на бой как настоящий самурай: один и в соломенной шляпе. Но, естественно, у него будут угловые. Точно будет Саят Абдрахманов и Алексей Сорокин.

Саят — сильный тактик. Да, он не может рассказать бойцу о том, как ему готовиться и тренироваться, но он может хорошо вести по бою. Он анализирует бои, видит на два-три шага вперед, у него невероятный аналитический ум.

Когда перед Абу-Даби стало известно, что будет замена Стерлинга на Сэндхагена, он записал большой аналитический ролик с предложениями и подсказками, на которые нам стоит обратить внимание.

Алексей Сорокин с Петром провел все десять поединков в UFC. Он ведет и других бойцов в других лигах. Да, он скромный и молчаливый парень и всегда в тени, но он борется на уровне черного пояса, он второй номер в Европе по бразильскому джиу-джитсу. Он делает свою работу на уровне.

Рассуждения о том, что все расшифровали стиль Петра, неуместны. Он провел десять поединков в UFC, каждый соперник знал, в каком темпе он дерется, но все попадались. Это его сильная черта. Я думаю, что Петр выйдет в клетку, будет грамотно работать и закончит дело до пятого раунда», – сказал Нурмаганбетов.

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