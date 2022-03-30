Роберт Уиттакер: «Навыки Веттори нужно уважать. Марвин это заслужил»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер отреагировал на новость об организации поединка с Марвином Веттори.

«Я еще не дрался с этим парнем, у него высокий рейтинг. Это будет непростой бой для меня. Могу выделить в нем выносливость, устойчивость и кардио. Сочетание всего этого представляет собой опасную комбинацию.

Если вы недооцените Веттори хоть немного, то он победит вас. Его навыки нужно уважать. Марвин это заслужил.

С нетерпением жду нашего трехраундового противостояния. Возможно, если бы мне предложили поединок из пяти раундов, я бы отказался», – сказал Уиттакер.

Бой Уиттакера и Веттори состоится 12 июня на турнире UFC 275 в Сингапуре.

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