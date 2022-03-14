Али Абдель-Азиз: «Веттори – будущий чемпион UFC. Перед боем с Уиттакером он немного потренируется в Дагестане»

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент Марвин Веттори часть подготовки к бою против проведет в Дагестане.

, будущий чемпион , подерется с Робертом Уиттакером и побьет его.

Я думаю, что Веттори сейчас находится в таком ментальном состоянии, когда его невозможно победить.

И еще он собирается немного потренироваться в Дагестане, чтобы подготовиться к бою с Уиттакером», – заявил Абдель-Азиз.

Ариэль Хельвани: Уиттакер и Веттори проведут поединок 11 июня

Роберт Уиттакер: «Считаю, что Веттори должен стать моим следующим соперником»