Али Абдель-Азиз: «Веттори – будущий чемпион UFC. Перед боем с Уиттакером он немного потренируется в Дагестане»

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент Марвин Веттори часть подготовки к бою против Роберта Уиттакера проведет в Дагестане.
«Марвин Веттори, будущий чемпион UFC, подерется с Робертом Уиттакером и побьет его.
Я думаю, что Веттори сейчас находится в таком ментальном состоянии, когда его невозможно победить.
И еще он собирается немного потренироваться в Дагестане, чтобы подготовиться к бою с Уиттакером», – заявил Абдель-Азиз.
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