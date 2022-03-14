Али Абдель-Азиз: «Веттори – будущий чемпион UFC. Перед боем с Уиттакером он немного потренируется в Дагестане»

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Али Абдель-Азиз Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент Марвин Веттори часть подготовки к бою против Роберта Уиттакера проведет в Дагестане.

«Марвин Веттори, будущий чемпион UFC, подерется с Робертом Уиттакером и побьет его.

Я думаю, что Веттори сейчас находится в таком ментальном состоянии, когда его невозможно победить.

И еще он собирается немного потренироваться в Дагестане, чтобы подготовиться к бою с Уиттакером», – заявил Абдель-Азиз.

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