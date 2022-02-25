Ренье де Риддер защитил титул ONE и бросил вызов Малыхину

Чемпион ONE Championship в двух весовых категориях Ренье де Риддер защитил пояс в среднем весе в поединке против Камрана Аббасова.

Бой завершился в третьем раунде победой Риддера треугольником на руку.

«Я побил чемпиона в полусреднем весе, я побил чемпиона в среднем весе, и я побил чемпиона в полутяжелом весе – кто следующий.

Эй, тяжеловесы! Давайте сделаем это! Дайте мне подраться с Малыхиным и Булларом. Я прикончу этих парней в один вечер», – сказал Риддер после боя.

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