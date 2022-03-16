Харитонов про Емельяненко: «В свое время он был талантливым бойцом, из него мог получиться толк, но поздно пить боржоми, когда почки сели»

Российский тяжеловес ответил на оскорбления , который назвал его «рыжим петушком».

«Еще не видел, что он там сказал, но уже штаны обделал.

Честно говоря, я даже готовиться к этому поединку серьезно не буду. По условиям договоримся, через неделю — поехали! Полный вперед! Скажу честно и открыто — я не буду готовиться. Так, в парах постою, потому что уверен, что алкаша уже ничто не исправит.

Для Емельяненко уже нет пути назад. Он думает, что форму наберет, а уже все... Образ жизни такой, что как бы он ни тренировался, что бы ни делал, ничего не поможет. В свое время он был талантливым бойцов, из него мог получиться толк, но поздно пить боржоми, когда почки сели.

Все только говорят, но конкретного предложения ни разу не было. Будет конкретное предложение — будем рассматривать, нет вопросов. Мы можем и без денег при встрече набить друг другу пятаки, но я хочу, чтобы это была реальная достойная организация, и чтобы все смотрели.

Правила я уже озвучил — без ограничений по времени, или хотя бы 30 минут, чтобы из клетки вышел только один», – сказал Харитонов.

Глава Hardcore FC предложил Харитонову и Емельяненко организовать бой

Емельяненко – Харитонову: «Петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дело дойдет»