Экс-тяжеловес UFC раскритиковал Хабиба: «Если тебе так не нравится Колби, то подерись с ним»

Бывший тяжеловес UFC Брендан Шауб прокомментировал высказывание Хабиба Нурмагомедова, призвавшего полусредневесов UFC бойкотировать Колби Ковингтона.
«Что ты делаешь, чувак? Всегда пытаешься попасть в заголовки за счет горячих высказываний, верно?
Я люблю Хабиба, но это не то, за что следует биться насмерть. Бойкотировать бои с Колби?
У меня есть идея, Хабиб. Почему бы тебе не возобновить карьеру и не побить Колби? Почему ты не сделаешь это законным методом?» – заявил Шауб.
Хабиб заступился за Масвидаля: «Все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби»
Ковингтон – Порье: «Я говорю о твоей семье, а ты ее не защищаешь. Как ты будешь смотреть в зеркало по утрам?»