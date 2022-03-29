Экс-тяжеловес UFC раскритиковал Хабиба: «Если тебе так не нравится Колби, то подерись с ним»

Бывший тяжеловес UFC Брендан Шауб прокомментировал высказывание , призвавшего полусредневесов UFC бойкотировать .

«Что ты делаешь, чувак? Всегда пытаешься попасть в заголовки за счет горячих высказываний, верно?

Я люблю Хабиба, но это не то, за что следует биться насмерть. Бойкотировать бои с Колби?

У меня есть идея, Хабиб. Почему бы тебе не возобновить карьеру и не побить Колби? Почему ты не сделаешь это законным методом?» – заявил Шауб.

Хабиб заступился за Масвидаля: «Все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби»

Ковингтон – Порье: «Я говорю о твоей семье, а ты ее не защищаешь. Как ты будешь смотреть в зеркало по утрам?»