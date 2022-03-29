Экс-боец UFC – о призыве Хабиба бойкотировать Колби: «Я – не часть культуры отмены. Избей и заткни его – вот что я делаю, когда дошло до драки»

Джош Томпсон, бывший боец и Bellator, а также экс-чемпион Strikeforce в легком весе, заявил, что не согласен с призывом .

Напомним, что ранее россиянин призвал полусредневесом UFC бойкотировать бои против из-за его привычки затрагивать родных и близких оппонентов в трэштоке.

«Хабиб мне как брат [Томпсон ранее занимался в зале AKA]. Мне действительно важно его мнение, но я не являюсь частью культуры отмены.

Мне это не нравится. Избей его, заткни его. Вот как я смотрю на это, когда дело доходит до драки», – сказал Томпсон.

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