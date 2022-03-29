Колби – об Адесанье: «Этот парень – никто, он не оригинален»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон вновь высказался о чемпионе среднего веса .

По мнению американца, его поединок против хозяина титула в 84 килограммах может стать одним из самых продаваемых в истории ММА.

«Я думаю, что бой с Адесаньей возможен. Пока у него нет запланированного поединка. Вы типа говорите о ком-то, но этот парень – никто. Он не оригинален.

Я имею в виду, что этот парень не может привлечь к себе внимание. Поэтому если они хотят устроить самый денежный бой, который только можно организовать в UFC, то это Колби «Хаос» Ковингтон против Исраэля Адесаньи», – заявил Ковингтон.

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