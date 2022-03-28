Ковингтон не хочет драться с Чимаевым: «Почему мы вообще говорим об этом парне?»

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе рассказал, почему не хочет драться с .

«Извини, Камшот, твоя мама так тебя назвала. И это ужасное имя, но мы можем поговорить, когда он на самом деле одержит достойные победы.

У этого парня нет значимых побед — он провел всего три боя в UFC. У него нет претендентских боев, нет побед над соперниками из топ-10.

Почему мы вообще говорим об этом парне? Посмотрите мои поединки — один титульный бой за другим», – сказал Ковингтон.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом.

Ковингтон – Порье: «Я говорю о твоей семье, а ты ее не защищаешь. Как ты будешь смотреть в зеркало по утрам?»

«Тебе стоит пойти в танцы». Чимаев – про желание Диаза уйти из UFC