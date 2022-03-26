Генри Сехудо: «Я ни в коем случае не собираюсь быть водоносом Яна – пусть даже не мечтает»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отказался быть секундантом Петра Яна.

«Конечно, нет. Я ни в коем случае не собираюсь быть его водоносом – пусть даже не мечтает.

Петр Ян, меня от тебя тошнит! Кто бы из них ни победил – его задача будет заключаться в том, чтобы удерживать этот пояс, пока я не вернусь», – сказал Сехудо.

9 апреля на UFC 273 Ян проведет реванш с чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом. Из-за проблем с визами в США не смогут прилететь секунданты россиянина.

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