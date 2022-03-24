Тимур Валиев: «Яну лучше не попадаться в зоны, где Стерлинг очень опасен»

Российский боец UFC Тимур Валиев дал совет Петру Яну в преддверии реванша с чемпионом легчайшего дивизиона .

«Будет все то же самое, что и в прошлый раз. Если Стерлинг сможет навязать свою манеру боя, забирать спину, то Ян будет находиться в красной зоне.

Но по большому счету Ян большой фаворит. Он показал, что его борьба лучше, ударка на голову выше, функционально он лучше.

Ну, есть такие зоны, куда лучше не попадаться, где Стерлинг очень опасен. Их надо избежать, не отдавать спину, и все нормально должно быть», – считает Валиев.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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