Дэн Харди: «Петру Яну не нужны секунданты. Он снова будет с поясом»

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе поделился ожиданиями от реванша и чемпиона легчайшего дивизиона .

«Не думаю, что Яну нужны секунданты. Этот парень настолько хладнокровный, что может выйти в октагон, прихватив бутылку воды и лед, и будет в полном порядке сам по себе. Он не нуждается в инструкциях со стороны.

Петр Ян снова будет с поясом. Для Стерлинга это будет сложный бой. По сути, он ничего не показал в первом раунде до того, как пропустил запрещенный удар коленом, который принес ему чемпионский пояс.

Очень вероятно, что он потеряет титул в реванше с Яном», – считает Харди.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на 273 в Джексонвилле.

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