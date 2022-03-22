Дэн Харди: «Петру Яну не нужны секунданты. Он снова будет с поясом»

Теги легчайший вес UFC MMA Дэн Харди Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Дэн Харди поделился ожиданиями от реванша Петра Яна и чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга.

«Не думаю, что Яну нужны секунданты. Этот парень настолько хладнокровный, что может выйти в октагон, прихватив бутылку воды и лед, и будет в полном порядке сам по себе. Он не нуждается в инструкциях со стороны.

Петр Ян снова будет с поясом. Для Стерлинга это будет сложный бой. По сути, он ничего не показал в первом раунде до того, как пропустил запрещенный удар коленом, который принес ему чемпионский пояс.

Очень вероятно, что он потеряет титул в реванше с Яном», – считает Харди.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

Генри Сехудо: «Должен ли «Тройной чемпион» объединить усилия с Яном?»

Петр Ян – о Сехудо в своем углу: «Избавь меня от дерьмовых советов и принеси пакет со льдом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные