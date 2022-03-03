Эдди Хирн – о ситуации на Украине: «Это очень эмоциональное и важное время для их народа»

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Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, заявил, что не будет давить на украинского боксера Александра Усика, который должен дать реванш британцу.

Напомним, что Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области после начала спецоперации РФ на территории Украины.

«Я думал обо всем этом. Об Украине и людях, демонстрирующих там невероятную храбрость, а также некоторых великих в прошлом бойцах и Александре Усике.

Это очень эмоциональное время для народа Украины. Выражаем им свое уважение и готовы уделять им свое время», – сказал Хирн.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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