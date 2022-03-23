Чимаев заявил о желании потренироваться с Джоном Джонсом: «Он побил монстров в своем весе»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался о бывшем чемпионе в полутяжелом весе .

Швед чеченского происхождения заявил, что восхищен послужным списком экс-лидера рейтинга P4P UFC.

«Возможно, я напишу Джону Джонсу. Я сказал, что хочу потренироваться с ним. Парни, которых он побил, были монстрами в его весовой категории.

Он не получал легких соперников, но делал так, что они выглядели легкими. Джонс дрался против Густафссона, а я знаю, насколько хорош Алекс», – сказал Хамзат.

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«Я могу справиться с позором, но одиночество убивает меня». Джонс отреагировал на видео с его задержанием