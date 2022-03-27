Нейт Диаз попросил UFC уволить его: «Простите, что делаю это онлайн, но мне есть, чем заняться»

Полусредневес UFC Нейт Диаз обратился к руководству промоушена с просьбой освободить его от контракта.

С начала 2022 года Диаз просил боссов UFC о поединке с , однако бой так и не был организован.

«Я бы хотел попросить об уходе из UFC. , Хантер Кэмпбелл, простите, что делаю это онлайн, но вы не даете мне бой как можно скорее. Мне есть чем заняться», – написал Диаз в соцсетях.

Порье – о следующем бое: «Этим летом я хотел подраться с Нейтом Диазом, но он собрался закончить карьеру»

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