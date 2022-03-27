Нейт Диаз попросил UFC уволить его: «Простите, что делаю это онлайн, но мне есть, чем заняться»

Полусредневес UFC Нейт Диаз обратился к руководству промоушена с просьбой освободить его от контракта.
С начала 2022 года Диаз просил боссов UFC о поединке с Дастином Порье, однако бой так и не был организован.
«Я бы хотел попросить об уходе из UFC. Дэйна Уайт, Хантер Кэмпбелл, простите, что делаю это онлайн, но вы не даете мне бой как можно скорее. Мне есть чем заняться», – написал Диаз в соцсетях.
Порье – о следующем бое: «Этим летом я хотел подраться с Нейтом Диазом, но он собрался закончить карьеру»
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