Дэйна Уайт: «Не уверен, что Порье станет следующим соперником Ковингтона»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал победу Колби Ковингтона над на UFC 272.

«Разве у кого-то есть сомнения в том, что Колби — мудак? Он мудак, но я уважаю этого парня. Неважно, как сильно ты его ненавидишь, ты должен уважать его.

Станет ли Дастин Порье его следующим соперником? Я не уверен. Он [Колби] в очень странной ситуации, ведь он дважды проиграл Усману, а по остальным прошелся без проблем.

Я не знаю, нам нужно сесть и поговорить с Колби, решить его дальнейшую судьбу. Ну подерется он с Порье, а дальше что? Спустится в легкий вес? Если он продолжит выигрывать, то рано или поздно он вновь подерется за титул в полусреднем весе», – сказал Уайт.

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