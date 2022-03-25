Порье – о следующем бое: «Этим летом я хотел подраться с Нейтом Диазом, но он собрался закончить карьеру»

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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье заявил, что не знает, с кем проведет следующий поединок.

В декабре 2021-го американец уступил в титульном поединке Чарльзу Оливейре, после чего больше не выходил в октагон.

«Я не уверен насчет следующего поединка и соперника. Этим летом я хотел подраться с Нейтом Диазом, но только что узнал, что он собирается закончить карьеру. Посмотрим, что нас ждет в будущем», – признался Порье.

Бен Аскрен: «Ковингтон понимает, что может победить Порье. Громкое имя, легкая победа»

Тренер Майк Браун: «Порье очень трудно делать 155 фунтов. Дастин может быть намного лучше в полусреднем весе»

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