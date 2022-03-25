Порье – о следующем бое: «Этим летом я хотел подраться с Нейтом Диазом, но он собрался закончить карьеру»

Бывший временный чемпион в легком весе заявил, что не знает, с кем проведет следующий поединок.

В декабре 2021-го американец уступил в титульном поединке , после чего больше не выходил в октагон.

«Я не уверен насчет следующего поединка и соперника. Этим летом я хотел подраться с , но только что узнал, что он собирается закончить карьеру. Посмотрим, что нас ждет в будущем», – признался Порье.

Бен Аскрен: «Ковингтон понимает, что может победить Порье. Громкое имя, легкая победа»

Тренер Майк Браун: «Порье очень трудно делать 155 фунтов. Дастин может быть намного лучше в полусреднем весе»