Тим Цзю про бой с Гаушей: «Мне нравится наносить ущерб и причинять боль»

Австралийский боксер российского происхождения Тимофей Цзю поделился ожиданиями от боя с американцем Террелом Гаушей.

«Давление дарит алмазы. Если вы не давите на боксеров, они расслабляются и начинают чувствовать себя комфортно.

Мне нравится идти вперед. Когда у меня получается давить, я выгляжу лучше.

Как только я попадаю в ринг, то хочу нанести удар. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится наносить ущерб и причинять боль.

Так будет и в эту субботу», – сказал Цзю.

Бой Цзю и Гауши состоится 26 марта в Миннесоте.

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