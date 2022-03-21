Генри Сехудо: «Должен ли «Тройной чемпион» объединить усилия с Яном?»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо сомневается, стоит ли ему быть секундантом Петра Яна в реванше с Алджамейном Стерлингом.

«Как вы думаете, должен ли «Тройной чемпион» объединять усилия с Петром Яном?» – написал Сехудо в твиттере, опубликовав картинку с россиянином и Шоном О’Мэлли, который предложил свою помощь Яну.

Ранее стало известно, что секунданты Петра Яна не получили визы в США, где 9 апреля боец проведет реванш с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

Петр Ян – о Сехудо в своем углу: «Избавь меня от дерьмовых советов и принеси пакет со льдом»

Генри Сехудо назвал условие, при котором станет секундантом Петра Яна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные