Генри Сехудо: «Должен ли «Тройной чемпион» объединить усилия с Яном?»

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо сомневается, стоит ли ему быть секундантом Петра Яна в реванше с Алджамейном Стерлингом.

«Как вы думаете, должен ли «Тройной чемпион» объединять усилия с Петром Яном?» – написал Сехудо в твиттере, опубликовав картинку с россиянином и Шоном О’Мэлли, который предложил свою помощь Яну.

Ранее стало известно, что секунданты Петра Яна не получили визы в США, где 9 апреля боец проведет реванш с на UFC 273.

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