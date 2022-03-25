Хамзат Чимаев – о тренерских советах Сехудо: «Я слушал, но ничего не понял»

Перспективный полусредневес Хамзат Чимаев подколол бывшего двойного чемпиона и олимпийского чемпиона по вольной борьбе .

Ранее американец заявил, что дал несколько тренерских советов шведу чеченского происхождения.

«Я слушал, но ничего не понял. У меня уже и так лучшие тренировки и лучшие тренеры», – отреагировал Хамзат.

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