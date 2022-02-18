Менеджер Тимофея Цзю: «Хотим занять место Кастаньо в поединке с Джермеллом Чарло»

Мэтт Роуз, промоутер обязательного претендента на титул WBO в первом среднем весе (20-0, 15 КО), сообщил о готовности своего клиента заменить чемпиона WBO в первом среднем весе Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO) в поединке с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 КО).

«Мы хотим занять место Кастаньо. Тим находился в тренировочном лагере на протяжении последних семи недель. Он будет счастлив и спасти шоу, а также провести бой против Джермелла Чарло

Тим ждал этой возможности. Он был активным. Он готов к этому вызову. Тим будет драться с кем угодно, где угодно и когда угодно», – сказал Роуз.

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