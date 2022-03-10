Тим Цзю 26 марта проведет бой с Террелом Гаушей в Миннеаполисе

Стала известна дата поединка проспекта первого среднего веса Тимофея Цзю (20-0-0, 15 KO) и американца Террела Гауши (22-2-1, 11 KO).
Бой состоится 26 марта на турнире Premier Boxing Champions в Миннеаполисе (США).
27-летний Цзю в ноябре победил единогласным решением судей Такеши Иноуэ. 34-летний Гауш в марте победил Джемонтея Кларка.
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