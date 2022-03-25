Конор ответил Дос Аньосу, раскритиковавшего Масвидаля: «Ты слился с боя со мной из-за больного пальца на ноге»

Бойцы UFC Конор Макгрегор и устроили перепалку в соцсетях.

Бразилец раскритиковал за нападение на , назвав его недостойным хозяином пояса BMF.

Конор не оставил это сообщение без ответа, напомнив Дос Аньосу, что тот отказался от боя с Макгрегором из-за травмы.

«Из-за больного пальца на ноге ты слился с самого большого боя в истории всей твоей семьи. В прошлом, настоящем и будущем. Ты никогда не будешь достоин [титула BMF]», – написал ирландец.

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