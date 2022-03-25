Суд над Масвидалем состоится 21 апреля, Хорхе заявил о своей невиновности

Судебное заседание с участием полусредневеса UFC Хорхе Масвидаля состоится 21 апреля.
Бойца обвиняют в нанесении побоев Колби Ковингтону при отягчающих обстоятельствах, сопряженных с преступным хулиганством. Оба этих деяния являются уголовно наказуемыми в штате Флорида.
При этом Масвидаль написал заявление о невиновности, отвергая обвинения в нападении на бывшего оппонента.
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