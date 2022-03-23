Полиция официально подозревает Масвидаля в нападении на Ковингтона

Полицейский департамент Майами-Бич сообщил о начале расследования драки с участием и .

Службы правопорядка выпустили пресс-релиз, в котором сообщается об инциденте, отмеченным как уголовное преступление, возле ресторана Papi Steak.

Ковингтон не называется в отчете полицейских как потерпевший из-за применения закона Марси, защищающий персональные данные пострадавшей стороны.

Правоохранители утверждают, что получили вызов в 23:54 по местному времени. Приехав к ресторану, они обнаружили потерпевшего с ссадиной на руке и выбитым зубом.

Хорхе Масвидаль – о нападении на Колби: «Доброе утро всем, кроме тех, кто болтает о чужих детях»

Ковингтон про драку с Масвидалем: «Он пошел на меня, выбрасывая удары, и я просто побежал»