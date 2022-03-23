Менеджер Усика – журналисту ESPN, который написал об отъезде боксера из Украины: «Перестань публиковать фейки о моих бойцах»

Теги тяжелый вес Александр Усик Эгис Климас бокс Бокс/MMA/UFC

Эгис Климас, менеджер Александра Усика, обратился к журналисту ESPN Майка Коппинджера, сообщившего об отъезде боксера из Украины.

Ранее репортер сообщил, что спортсмен получил разрешение министерства спорта Украины на выезд за границу, несмотря на действующий в стране запрет для мужчин от 18 до 60 лет.

«Тебе нужно перестать публиковать фейковые новости о моих бойцах. Говорю тебе, держись подальше от всех моих бойцов.

Позволь мне сказать кое-что, умник. Усику не нужно специальное разрешение на выезд из страны, так как он отец троих детей.

Это украинское законодательство. Прежде чем что-либо публиковать, проверь факты», – написал Климас.

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