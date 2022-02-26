Эдди Хирн – об Усике и ситуации в Украине: «Не жду, что это как-то повлияет на поединок с Джошуа»

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что военный конфликт в Украине не должен повлиять на проведение поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Напомним, что украинец и англичанин провели бой в 2021 году, тогда победу одержал Усик.

«Усик живет в Украине. Предполагаю, что он там вместе со своей семьей.

Я так и думал, что он вернется. Впрочем, это очень чувствительная тема, и я не могу сказать вам, что делают отдельные личности, чьи страны воюют.

Но я не жду, что это как-либо повлияет на бой Энтони Джошуа против , – сказал Хирн.

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