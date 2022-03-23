Чимаев – об Аспиналле: «Нганну нужно быть готовым к этому парню, у него есть все, чтобы стать чемпионом»

Рейтинговый полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился впечатлениями от турнира UFC Fight Night 204, в главном событии которого одержал яркую победу над .

«Нганну нужно быть готовым к этому парню. Он быстрый, а еще у него хорошие борьба и грэпплинг. Он хорош. Аспиналл почти сломал ему [Волкову] руку.

Это следующая английская звезда. Он реально хорош. Аспиналл – разносторонний боец. У него есть все, чтобы стать чемпионом», – предположил Хамзат.

Висенте Луке бросил вызов Чимаеву: «Он на хайпе, у него есть фанаты»

Гилберт Бернс: «Ковингтон должен подраться либо со мной, либо с Чимаевым»