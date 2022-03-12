Джейк Пол – Конору: «Нокаутирую тебя в боксе или ММА»

Теги UFC Конор Макгрегор бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол в очередной раз вызвал на поединок бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Американец прокомментировал видео боксерской тренировки ирландца, заявив, что одержит победу над ним в случае проведения боя.

«Нокаутирую тебя в боксе или ММА. Правая рука Бога», – написал Пол в Твиттере.

Конор – про бутылку виски, которую он подарил Путину: «Охрана взяла пробу, чтобы убедиться – виски безопасен и не отравлен»

Сехудо раскритиковал тренировку Макгрегора. Конор назвал его в ответ пердуном

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