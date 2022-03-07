Джейк Пол отреагировал на поражение Масвидаля в поединке с Ковингтоном

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол высмеял , потерпевшего разгромное поражение в бою с Колби Ковингтоном.

Ранее Масвидаль и Пол обменивались колкостями и оскорблениями в соцсетях.

«Во-первых, Масвидаль, ты не богат», – написал Пол в Твиттере.

Дэйна Уайт – о Джейке Поле в UFC: «Не думаю, что это когда-нибудь случится, но никогда не говори «никогда». Он может делать, что хочет»

Дэйна Уайт – Джейку Полу: «Ты потерпел неудачу. Ты не можешь продавать PPV и вызываешь Конора и Масвидаля, ведь они звезды. Ты – нет»