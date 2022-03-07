Джейк Пол отреагировал на поражение Масвидаля в поединке с Ковингтоном

Теги UFC бокс Хорхе Масвидаль Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол высмеял Хорхе Масвидаля, потерпевшего разгромное поражение в бою с Колби Ковингтоном.

Ранее Масвидаль и Пол обменивались колкостями и оскорблениями в соцсетях.

«Во-первых, Масвидаль, ты не богат», – написал Пол в Твиттере.

Дэйна Уайт – о Джейке Поле в UFC: «Не думаю, что это когда-нибудь случится, но никогда не говори «никогда». Он может делать, что хочет»

Дэйна Уайт – Джейку Полу: «Ты потерпел неудачу. Ты не можешь продавать PPV и вызываешь Конора и Масвидаля, ведь они звезды. Ты – нет»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные