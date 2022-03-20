Аспиналл вызвал на бой Туивасу после победы над Волковым

Британский тяжеловес UFC Том Аспиналл прокомментировал победу над на UFC Fight Night 204.

«Послушайте, я говорил об этом всю неделю: я рожден для этого, я готов.

Мой секрет в вере в себя, в моем отце, в моей команде и одноклубниках. Они всегда верили в меня. Спасибо всем, я верю в себя, благодаря своему окружению.

Во-первых, кто-нибудь нальет мне пива. Во-вторых, пиво пьют в Великобритании, а не только в Австралии. Поэтому, дорогой мистер , когда ты в следующий раз будешь в Великобритании, знай, я готов», – сказал Аспиналл.

Лучшие моменты турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне

Тяжеловес UFC после побед пьет пиво из кроссовки. Это австралийская традиция: ботинок должен быть чужим, а еще туда плюют и писают