Том Аспиналл – о победе над Волковым: «Лучше и быть не могло, идеальное выступление»

Английский тяжеловес UFC Том Аспиналл прокомментировал итоги поединка против Александра Волкова.

Напомним, что британец одержал уверенную победу удушающим приемом в первом раунде.

«Лучше и быть не могло. Это было идеальное выступление. Я действительно думал, что собираюсь пройти все пять раундов.

То, что такой парень как Волков, который многих победил в своих 45 боях, проиграл в первом раунде, свидетельствует о моих способностях финишировать оппонентов. Мои навыки находятся на самом высоком уровне.

Мне действительно нравится вырубать людей. Я буду честен. По-моему, нокаутировать кого-то лучше, чем сабмитить», – сказал Аспиналл.

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