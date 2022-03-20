Том Аспиналл – о бое с Туивасой: «Я его большой фанат. Толпа сходит с ума, когда он дерется»

Рейтинговый тяжеловес UFC Том Аспиналл объяснил, почему вызвал топового бойца дивизиона на поединок.

Напомним, что англичанин одержал победу над Александром Волковым в главном событии UFC Fight Night 204.

«Я большой фанат Тая. Причина, по которой я вызвал его, прежде всего в том, что являюсь большим поклонником его стиля.

Во-вторых, я большой поклонник его личности. Толпа сходит сума, когда он дерется. Также толпа сходит сума, когда я сражаюсь», – сказал Аспиналл.

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