Сехудо – о победе Аспиналла: «Полностью уничтожил ветерана в лице Александра Волкова»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо отреагировал на победу Тома Аспиналла в главном событии турнира UFC Fight Night 204.
Напомним, что англичанин в первом раунде успешно применил удушающий прием против россиянина Александра Волкова.
«Какое выступление от Аспиналла! Полностью уничтожил ветерана в лице Александра Волкова. В тяжелом весе есть законный проспект!» – написал американец в Твиттере.
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