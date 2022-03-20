Сехудо – о победе Аспиналла: «Полностью уничтожил ветерана в лице Александра Волкова»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе отреагировал на победу Тома Аспиналла в главном событии турнира UFC Fight Night 204.

Напомним, что англичанин в первом раунде успешно применил удушающий прием против россиянина Александра Волкова.

«Какое выступление от Аспиналла! Полностью уничтожил ветерана в лице . В тяжелом весе есть законный проспект!» – написал американец в Твиттере.

Аспиналл вызвал на бой Туивасу после победы над Волковым

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