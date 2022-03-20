Шлеменко – о сдаче Волкова в бою с Аспиналлом: «Русские не сдаются, у меня были такие бои, когда локоть становился размером с колено»

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал итоги боя и Тома Аспиналла.

Напомним, что россиянин проиграл англичанину, попавшись на болевой прием.

«Это дело каждого. У меня тоже есть пацаны, которые сдаются. Я для себя определил другой план. Вы хотите, чтобы я собрал побольше хейта.

Я скажу просто: русские не сдаются, вот и все. Пожалуйста. У меня были такие бои. Это очень больно.

У тебя после боя локоть становится размером с колено. Ты не можешь его ни согнуть, ни разогнуть. Каждый сам для себя определяет. Сдашься ты или нет, зависит от твоего настроя», – сказал Шлеменко.

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