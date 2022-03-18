Александр Волков – об Аспиналле: «Уважаю его, у меня нет ощущения, что я лучше Тома»

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков заявил, что не станет недооценивать англичанина Тома Аспиналла, с которым россиянин проведет бой 19 марта в Лондоне.

«Каждый боец начинает свою карьеру на разном уровне. Я уважаю Тома. У меня нет ощущения, что я лучше его, и вообще я не смотрю на Аспинэлла с высока.

Он отличный парень. Я смотрел его бои и думаю, что у него большое будущее. Я рад стать его соперником на пути к вершине», – сказал Волков.

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