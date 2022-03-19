Нейт Диаз может выступить на Bellator 279

Полусредневес UFC Нейт Диаз сообщил, что собирается провести бой на турнире 279.

«Я пытаюсь попасть на Bellator 279, который пройдет в апреле на Гавайях, и где должен выступить мой приятель Янси Медейрос», – написал Диаз в твиттере.

В июне 2021-го Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

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