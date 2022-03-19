Нейт Диаз может выступить на Bellator 279

Теги MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Bellator Bellator 279 Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Нейт Диаз сообщил, что собирается провести бой на турнире Bellator 279.

«Я пытаюсь попасть на Bellator 279, который пройдет в апреле на Гавайях, и где должен выступить мой приятель Янси Медейрос», – написал Диаз в твиттере.

В июне 2021-го Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Чейл Соннен: «Ходят слухи, что третий бой Конора и Диаза состоится в июле»

Диаз про третий бой с Конором: «Сперва ему придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные